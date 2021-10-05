Григорий СУРКИС: Люди, которые демонстрируют неуважение к Луческу — дураки

Почетный член УЕФА подвел итоги поединка между «Динамо» и «Шахтером» (0:0)

  • 05.10.2021 10:52
  • 1419 просмотров
  • 13 комментариев
Григорий СУРКИС: Люди, которые демонстрируют неуважение к Луческу — дураки
© ФК Динамо Киев. Григорий Суркис

Почетный член УЕФА Григорий Суркис прокомментировал матч 10-го тура чемпионата Украины между «Динамо» и «Шахтером» (0:0), а также испорченную звезду Мирчи Луческу в Донецке.

- Встречались две хорошие команды. «Классическое» всегда проходит в бескомпромиссной борьбе, с удалениями. На мой взгляд, обе команды выглядели уставшими, потому что соревновательный цикл такой, что невозможно отдохнуть. Но каждая команда старалась показать свой класс, свои лучшие качества и забить победный мяч или больше голов, но поединок завершился нулевой ничьей. На мой взгляд, обе команды продемонстрировали мощь двух тренеров, противостояние произошло между Луческу и де Дзерби. Оно не выявило сильнейшего, «Динамо» сохранило трехочковый отрыв от «Шахтера». Теперь игроки поедут в свои молодежные и национальные сборные.

- Чувствуется ли дерби именно между тренерами?
- Безусловно, чувствуется. Когда Луческу работал в «Шахтере», а «Динамо» тренировали отечественные тренеры, у наставников был разный менталитет. А теперь у нынешних наставников команд он похож. На мой взгляд, в этой игре был определяющим огромный опыт Луческу, ведь проиграв Суперкубок со счетом 0:3, потерпев поражение в Мюнхене от «Баварии», прежде всего, нужно было сделать что-то, чтобы команда пришла в себя и продемонстрировала свои лучшие качества, а это очень сложно, учитывая перелеты и отсутствие на своей тренировочной базе. У «Динамо» было два дня, чтобы подготовиться к этому матчу.

К слову, «Динамо» U19, победив «Баварию» со счетом 4:0 было не похожими само на себя в первом тайме матча с «Шахтером», только во втором взяв себя в руки. Игорь Костюк провел несколько замен, и команда заиграла, но усталость всегда влияет — это «гири» на ногах, которые мешают продемонстрировать свои лучшие качества.

- Как можете прокомментировать информацию о том, что в Донецке звезду Луческу закрасили цветами «Динамо»?
- Я даже не хочу комментировать такие вещи, которые свидетельствуют о неуважении к человеку, который имеет огромный опыт, огромные заслуги перед украинским футболом и седые волосы. Независимо от того, кого он тренировал до этого, в демократической стране его переход в «Динамо» должен восприниматься совсем по-другому. Люди, которые демонстрируют неуважение к Луческу — дураки, — сказал Суркис в интервью программе «Про Футбол Dsgital».

Источник — ФК Динамо Киев

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    PFCLviv
    PFCLviv, 05.10.2021 12:07
    0
    ToeFatt, 05.10.2021 11:09
    а хто ж тоді Ахметов? благодійник??
    Ти оправдовуєш одного злодія другим?!
    Вони два прокляті злодія і прокляття на них це весітиме до сьомого коліна!
    Ссылка
    В цветах Спартака
    online
    В цветах Спартака, 05.10.2021 12:05
    0
    Диванний Експерт, 05.10.2021 12:00
    Дурні, бо такі як ти, Сурок, можуть без страху красти. Ти б своє рило закрив.Під час трансляції матчу показали VIP ложу. І хто там сидів? Сурок в компанії з кучмою і льовочкіним. Ну прямо «еліта» України. Це по твоєму «розумні» ? Урод.
    Кучма же был на стороне Ющенко, а не Януковича.))
    Ссылка
    Диванний Експерт
    Диванний Експерт, 05.10.2021 12:00
    0
    Дурні, бо такі як ти, Сурок, можуть без страху красти. Ти б своє рило закрив.Під час трансляції матчу показали VIP ложу. І хто там сидів? Сурок в компанії з кучмою і льовочкіним. Ну прямо «еліта» України. Це по твоєму «розумні» ? Урод.
    Ссылка
    igogo
    igogo, 05.10.2021 11:52
    -1
    Михайло Кудієнко, 05.10.2021 11:16
    Дурні ті хто голосують за "опзж"...
    Думай, что пишешь! ОПЗЖ набрала более 13% голосов избирателй на выборах в Раду. А Свобода и Гройсман оказались за бортом. Это ж ты сразу
    1 908 087 гражданам Украины прилепил ярлыки, как когда то нацисты евреями звёзды Давида нашивали. И ты не сепаратист?
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    igogo
    igogo, 05.10.2021 11:41
    +1
    Читаю заголовок и думаю что это про Зенит.
    Ссылка
    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 05.10.2021 11:35
    +3
    ToeFatt, 05.10.2021 11:09
    а хто ж тоді Ахметов? благодійник??
    ты одного урода другим уродом пытаешься оправдать? они оба паразиты.
    Ссылка
    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 05.10.2021 11:33
    +2
    Михайло Кудієнко, 05.10.2021 11:16
    Дурні ті хто голосують за "опзж"...
    в этой стране за кого не проголосуй, ты дурак.
    Ссылка
    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 05.10.2021 11:31
    +3
    да и тебя еврей тоже не за что уважать, ещё меньше чем Луческу, обычный вор, ты ничего не создал, как Илон Маск, как Билл Гейтс, ты просто паразитируешь на Украине.
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    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 05.10.2021 11:29
    0
    как можно проявлять уважение к человеку который после абсолютно каждого матча ноет. в его случае можно только стараться его уважать, но это нелегко.
    Ссылка
    Михайло Кудієнко
    Михайло Кудієнко, 05.10.2021 11:16
    +3
    Дурні ті хто голосують за "опзж"...
    Ссылка
    ToeFatt
    ToeFatt, 05.10.2021 11:09
    +2
    PFCLviv, 05.10.2021 10:56
    А ти злодій, який обкрадає Україну!
    а хто ж тоді Ахметов? благодійник??
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    Igor Krasnenko, 05.10.2021 11:09
    +1
    так у нас пів країни дурні, це не для кого не секрет. Тому ми і живемо так. Як не янукович так інші маріонетки олігархів у президентах. Зараз монобільшість можно змінити все але нажаль як жили так і живемо під олігархами.
    Ссылка
    PFCLviv
    PFCLviv, 05.10.2021 10:56
    +2
    А ти злодій, який обкрадає Україну!
    Ссылка
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