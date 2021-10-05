Василий КАРДАШ: «Интрига в УПЛ сохранилась»

Специалист – о ничьей в украинском классико

  • 05.10.2021 08:31
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Василий КАРДАШ: «Интрига в УПЛ сохранилась»
© ФК Динамо Киев

Экс-игрок национальной сборной Украины Василий Кардаш поделился мнением о центральном матче 10 тура УПЛ «Динамо» - «Шахтер», который завершился вничью 0:0.

«К сожалению, в украинском футболе никак не появится третья сила и поэтому обладатель золотых медалей определяется исключительно в соперничестве «Динамо» и «Шахтера». И хорошо, что вчера было подписано мирное соглашение, интрига в элитном дивизионе сохраняется и всё самое интересное еще впереди.

Думаю, в том, что футболисты «Шахтера», владевшие заметным территориальным преимуществом, так и не склонили чаши весов в свою пользу, виноваты больше они сами. Ведь в нескольких эпизодах «горняки» оказывались в выгодных позициях, но вместо того, чтобы угрожать владениям Георгия Бущана, почему-то искали в штрафной Траоре, который из-за травмы не играл.

Создалось впечатление, что динамовцы четче знали, что им делать в том или ином игровом моменте. Они были сконцентрированы, действовали компактно, избегая возникновения свободных зон вблизи своей штрафной площадки. Конечно, для этого нужно было терпение, дисциплина, но, как говорят, игра стоила свеч: динамовцы сохранили за собой лидерство. Хотя и они были не безгрешны, как на своей половине поля, так и вблизи ворот соперника, но тут рецепт один — работать над ошибками, не жалея себя на тренировках», - сказал Кардаш.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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