Левандовски готов подписать новый долгосрочный контракт с Баварией

Звездный форвард Роберт Левандовски хочет продлить контракт с «Баварией» до 2025 года.

Как сообщает Bayern & Germany, футболист хочет получить от мюнхенцев сигнал о рассмотрении варианта с подписанием нового договора.

Контракт поляка с «Баварией» действует до лета 2023 года. В текущем сезоне нападающий в 10 матчах за клуб забил 13 голов.

Ранее сообщалось, что Левандовски может перебраться в «Ливерпуль».