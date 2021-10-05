Левандовски готов подписать новый долгосрочный контракт с Баварией

Звездный форвард Роберт Левандовски хочет продлить контракт с «Баварией» до 2025 года.
Как сообщает Bayern & Germany, футболист хочет получить от мюнхенцев сигнал о рассмотрении варианта с подписанием нового договора.
Контракт поляка с «Баварией» действует до лета 2023 года. В текущем сезоне нападающий в 10 матчах за клуб забил 13 голов.
Ранее сообщалось, что Левандовски может перебраться в «Ливерпуль».
Источник — Bayern & Germany
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