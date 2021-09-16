Воссоединится с Клоппом. Левандовски может перейти в Ливерпуль

Польский форвард может покинуть «Баварию» в конце сезона

  • 16.09.2021 20:47
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Воссоединится с Клоппом. Левандовски может перейти в Ливерпуль
© Getty Images/Global Images Ukraine

В последнее время в СМИ все чаще появляется информация о том, что Роберт Левандовски в конце сезона покинет «Баварию» - польский форвард ищет новый вызов.

Левандовски хотел бы продолжить карьеру в АПЛ. Главным претендентом на 33-летнего форварда считается «Ливерпуль».

Видеть Левандовски в составе своей команды хочет главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп. Ранее они уже работали вместе в «Боруссии» Дортмунд.

Ранее сообщалось о том, что «Бавария» планирует заменить Левандовски Тимо Вернером.

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Источник — Fichajes.net

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