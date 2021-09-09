Бавария нашла замену Левандовски в АПЛ

Лидер атак «Баварии» Роберт Левандовски может покинуть клуб в конце текущего сезона. Польский форвард уже ищет себе новый клуб.
В то же время, «Бавария» начала поиски замены Левандовски. Чемпионы Германии рассматривают кандидатуру форварда «Челси» Тимо Вернера.
Его хочет видеть в команде главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн. Ранее они уже работали вместе в «РБ Лейпциг».
Ранее сообщалось о том, что Вернер зарабатывает в «Челси» 20 миллионов евро в год.
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Источник — Sport1
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