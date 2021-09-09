Стало известно, сколько Вернер зарабатывает в Челси

В год немецкий нападающий зарабатывает 20 млн евро

  • 09.09.2021 11:58
  • 486 просмотров
  • 2 комментария
Стало известно, сколько Вернер зарабатывает в Челси
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тимо Вернер

Стало известно, сколько форвард сборной Германии Тимо Вернер зарабатывает в «Челси». По данным источника, 25-летний немец получает 20 млн евро в год.

В неделю Вернер зарабатывает около 385 тысяч евро. Напомним, что «Челси» приобрел Вернера за 53 млн евро. Контракт футболиста рассчитан на 5 лет.

В прошлом сезоне Тимо Вернер принял участие в 35 матчах, забил 6 голов и отдал 12 голевых передач. В нынешнем сезоне Тимо результативными действиями не отметился.

Ранее сообщалось, что Анчелотти хочет видеть в «Реале» звезду «Челси».

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Источник — Bild

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Комментарии
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    Fender
    Fender, 09.09.2021 12:10
    0
    Милан Милан, 09.09.2021 11:59
    Ото развел Абрамовича на бабки!) Хотя в конечном итоге, за все платят российские налогоплательщики)
    Прям как в Украине - зарплату игрокам Шахтера платит народ Украины благодаря тарифам завышенным в 3 раза.
    Ссылка
    Милан Милан
    Милан Милан, 09.09.2021 11:59
    0
    Ото развел Абрамовича на бабки!) Хотя в конечном итоге, за все платят российские налогоплательщики)
    Ссылка
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