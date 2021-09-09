Стало известно, сколько Вернер зарабатывает в Челси

Стало известно, сколько форвард сборной Германии Тимо Вернер зарабатывает в «Челси». По данным источника, 25-летний немец получает 20 млн евро в год.

В неделю Вернер зарабатывает около 385 тысяч евро. Напомним, что «Челси» приобрел Вернера за 53 млн евро. Контракт футболиста рассчитан на 5 лет.

В прошлом сезоне Тимо Вернер принял участие в 35 матчах, забил 6 голов и отдал 12 голевых передач. В нынешнем сезоне Тимо результативными действиями не отметился.

Ранее сообщалось, что Анчелотти хочет видеть в «Реале» звезду «Челси».