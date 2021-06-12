Анчелотти хочет видеть в Реале звезду Челси

Новый главный тренер «Реала» Карло Анчелотти попросил президента клуба Флорентино Переса подписать форварда «Челси» Тимо Вернера.

Анчелотти ценит скоростные качества немецкого игрока и хочет, чтобы тот создал конкуренцию Кариму Бензема за место в основе.

В нынешнем сезоне на счету Вернера 12 голов и 15 ассистов в 52 матчах за «Челси» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 65 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Анчелотти хочет видеть в «Реале» Жюля Кунде.