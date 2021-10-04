Виталий МИКОЛЕНКО: «Есть дискомфорт, МРТ ничего не показала»

Защитник «Динамо» и сборной Украины Виталий Миколенко, который вчера пропустил матч против «Шахтера» из-за повреждения, рассказал о своем состоянии на данный момент:
– МРТ ничего не показала. На тренировке перед матчем с «Шахтером» почувствовал боль и сошел. Есть дискомфорт.
– На вас давит двойная ответственность, которая легла на плечи сборной перед очень важными играми?
– Не сказал бы, что раньше были какие-то другие матчи. Всегда есть давление. Когда приезжаем, переживаем за результат. Можно сказать, что играть под давлением – привычное состояние.
Источник — ТК Футбол
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