Виталий МИКОЛЕНКО: «Есть дискомфорт, МРТ ничего не показала»

Защитник сборной Украины – о своем состоянии

  • 04.10.2021 17:38
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Виталий МИКОЛЕНКО: «Есть дискомфорт, МРТ ничего не показала»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Защитник «Динамо» и сборной Украины Виталий Миколенко, который вчера пропустил матч против «Шахтера» из-за повреждения, рассказал о своем состоянии на данный момент:

– МРТ ничего не показала. На тренировке перед матчем с «Шахтером» почувствовал боль и сошел. Есть дискомфорт.

– На вас давит двойная ответственность, которая легла на плечи сборной перед очень важными играми?
– Не сказал бы, что раньше были какие-то другие матчи. Всегда есть давление. Когда приезжаем, переживаем за результат. Можно сказать, что играть под давлением – привычное состояние.

Источник — ТК Футбол

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