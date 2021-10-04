Три футболиста сборной Украины могут не сыграть с Финляндией

Третьего октября национальная сборная Украины начинает подготовку к матчам отборочного цикла ЧМ-2022 против сборных Финляндии (9 октября) и Боснии и Герцеговины (12 октября).



По информации источника, не все вызванные исполняющим обязанности главного тренера Александром Петраковым футболисты смогут принять участие в предстоящем сборе и в первой тренировке, которая состоится сегодня в 19.00.



Под вопросом участие в сборе троих футболистов, у которых есть определенные повреждения. В ближайшее время после дополнительного обследования станет известно, сможет ли готовиться к матчам за сборную защитник «Динамо» Виталий Миколенко, который пропустил вчерашний матч против «Шахтера». Также будет определена степень тяжести травм у ещё двух футболистов. В связи с этим, не дожидаясь решения медицинской службы сборной, Александр Петраков уже довызвал Артема Шабанова.