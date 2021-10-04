Шабанов довызван в сборную Украины на матчи отбора ЧМ-2022

Защитник киевского «Динамо» сегодня прибудет в расположение национальной команды

  • 04.10.2021 12:46
  • 820 просмотров
  • 6 комментариев
Шабанов довызван в сборную Украины на матчи отбора ЧМ-2022
© Павел Кубанов. Артем Шабанов

И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков решил довызвать в состав национальной команды защитника киевского «Динамо» Артема Шабанова.
 
Артем прибудет в расположение национальной команды, в столичный отель «Опера», сегодня, одновременно со всеми вызванными игроками. Степень повреждения отдельных исполнителей и возможность их подготовки к квалификационным матчам сборной Украины в октябре будет определен медицинским штабом сине-желтых.
 
Состав сборной Украины
 
Вратари: Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Денис Бойко, Георгий Бущан (оба - «Динамо» Киев), Дмитрий Ризнык («Ворскла» Полтава).
 
Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - «Шахтер» Донецк), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота, Артем Шабанов (все - «Динамо» Киев), Эдуард Соболь («Брюгге », Бельгия).
 
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все - «Динамо» Киев), Тарас Степаненко («Шахтер» Донецк), Сергей Булеца («Заря» Луганск), Александр Пихалёнок («Днепр-1» Днепр) Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия), Игорь Харатин («Легия», Польша).
 
Нападающие: Роман Яремчук («Бенфика», Португалия), Артем Довбик («Днепр-1» Днепр), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк).
 
Резервный список: Андрей Лунин («Реал» Мадрид, Испания), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба - «Шахтер» Донецк), Богдан Михайличенко («Андерлехт», Бельгия), Владислав Кочергин («Заря» Луганск), Владислав Калитвинцев («Десна» Чернигов).
 
Сбор национальной команды начнется сегодня в Киеве.

Читайте также: ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко не поможет сборной в октябрьских матчах отбора ЧМ-2022

Источник — Украинская ассоциация футбола

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    PUTINHUILO
    online
    PUTINHUILO, 04.10.2021 13:14
    0
    dd dent, 04.10.2021 13:05
    Украинский хавбек получил от портала WhoScored оценку 7.1 - это вторая лучшая оценка в составе «Аталанты».
    А при чем здесь Малина?
    Ссылка
    dd dent
    dd dent, 04.10.2021 13:05
    0
    PUTINHUILO, 04.10.2021 12:59
    Мабуть Петракова сильно вразила його вчорашня "гра"
    Украинский хавбек получил от портала WhoScored оценку 7.1 - это вторая лучшая оценка в составе «Аталанты».
    Ссылка
    Stelios Komnin
    Stelios Komnin, 04.10.2021 13:04
    0
    Если уже и Шабанова в команду... Петраков откровенно разочаровывает: с обороняющимися командами набирает защитников. Напоминает Фоменко все чаще.
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
    PUTINHUILO, 04.10.2021 12:59
    0
    Мабуть Петракова сильно вразила його вчорашня "гра"
    Ссылка
    yuriyy_koval
    online
    yuriyy_koval, 04.10.2021 12:57
    0
    Дід знову не випив таблетки і пробиває чергове дно.
    У збірної немає шансів
    Ссылка
    Андрій Гардзіль
    online
    Андрій Гардзіль, 04.10.2021 12:53
    +1
    О ні .Це, що сон.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности