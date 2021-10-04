Шабанов довызван в сборную Украины на матчи отбора ЧМ-2022

И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков решил довызвать в состав национальной команды защитника киевского «Динамо» Артема Шабанова.



Артем прибудет в расположение национальной команды, в столичный отель «Опера», сегодня, одновременно со всеми вызванными игроками. Степень повреждения отдельных исполнителей и возможность их подготовки к квалификационным матчам сборной Украины в октябре будет определен медицинским штабом сине-желтых.



Состав сборной Украины



Вратари: Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Денис Бойко, Георгий Бущан (оба - «Динамо» Киев), Дмитрий Ризнык («Ворскла» Полтава).



Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - «Шахтер» Донецк), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота, Артем Шабанов (все - «Динамо» Киев), Эдуард Соболь («Брюгге », Бельгия).



Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все - «Динамо» Киев), Тарас Степаненко («Шахтер» Донецк), Сергей Булеца («Заря» Луганск), Александр Пихалёнок («Днепр-1» Днепр) Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия), Игорь Харатин («Легия», Польша).



Нападающие: Роман Яремчук («Бенфика», Португалия), Артем Довбик («Днепр-1» Днепр), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк).



Резервный список: Андрей Лунин («Реал» Мадрид, Испания), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба - «Шахтер» Донецк), Богдан Михайличенко («Андерлехт», Бельгия), Владислав Кочергин («Заря» Луганск), Владислав Калитвинцев («Десна» Чернигов).



Сбор национальной команды начнется сегодня в Киеве.

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