Без Миколенко и Вербича. У игроков Динамо травмы

По информации FootballHub, основной левый защитник «Динамо» и сборной Украины Виталий Миколенко пропускает матч против «Шахтера» из-за травмы.
Сообщается, что у Миколенко мышечное повреждение, но подробностей нет. Ожидается, что Виталий будет готов к матчам сборной.
Кроме того, с «Шахтером» не сыграет хавбек Беньямин Вербич, у которого проблемы с коленом.
Источник — Sport.ua
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