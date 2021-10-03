Без Миколенко и Вербича. У игроков Динамо травмы

По информации FootballHub, основной левый защитник «Динамо» и сборной Украины Виталий Миколенко пропускает матч против «Шахтера» из-за травмы.

Сообщается, что у Миколенко мышечное повреждение, но подробностей нет. Ожидается, что Виталий будет готов к матчам сборной.

Кроме того, с «Шахтером» не сыграет хавбек Беньямин Вербич, у которого проблемы с коленом.