В среду, 6 октября, в поединке 1/2 финала Лиги наций встретятся национальные сборные Италии и Испании.
Поединок состоится в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Начало матча в 21:45 по киевскому времени.
Италия – Испания. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
В прямом эфире поединок будет транслировать телеканал «Футбол 1».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Италия – Испания.
Источник — Sport.ua
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