Мирча ЛУЧЕСКУ: «Была равная игра, Динамо и Шахтер хотели победить»

В матче 10-го тура УПЛ «Динамо» и «Шахтер» не порадовали болельщиков голами и завершили битву вничью 0:0. Игру прокомментировал наставник «Динамо» Мирча Луческу.

«Равная была игра. Были моменты у нас в первом тайме, а соперник был интереснее во второй половине встречи. Они были свежее, более отдохнувшими. У нас накапливается усталость. Но матч получился хорошим, обе команды хотели выиграть. Равные соперники, и мне кажется, что результат отображает то, что было на поле».

«У нас было меньше ошибок, чем в Суперкубке. У нас молодые защитники, и они могут допускать ошибки, но сегодня их было меньше. У «Шахтера» много быстрых игроков, и нам нужно было перекрывать зоны. Мы хорошо это сделали».

«Миколенко? Виталий отсутствовал из-за травмы. Буквально на днях получил повреждение. Это же касается Вербича и Шепелева. О серьезности узнаем позже, нужно обследование», - сказал Луческу.