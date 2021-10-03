Мирча ЛУЧЕСКУ: «Была равная игра, Динамо и Шахтер хотели победить»

Наставник оценил ничью в матче УПЛ

  • 03.10.2021 22:29
  • 2611 просмотров
  • 6 комментариев
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Была равная игра, Динамо и Шахтер хотели победить»
© shakhtar.com

В матче 10-го тура УПЛ «Динамо» и «Шахтер» не порадовали болельщиков голами и завершили битву вничью 0:0. Игру прокомментировал наставник «Динамо» Мирча Луческу.

«Равная была игра. Были моменты у нас в первом тайме, а соперник был интереснее во второй половине встречи. Они были свежее, более отдохнувшими. У нас накапливается усталость. Но матч получился хорошим, обе команды хотели выиграть. Равные соперники, и мне кажется, что результат отображает то, что было на поле».

«У нас было меньше ошибок, чем в Суперкубке. У нас молодые защитники, и они могут допускать ошибки, но сегодня их было меньше. У «Шахтера» много быстрых игроков, и нам нужно было перекрывать зоны. Мы хорошо это сделали».

«Миколенко? Виталий отсутствовал из-за травмы. Буквально на днях получил повреждение. Это же касается Вербича и Шепелева. О серьезности узнаем позже, нужно обследование», - сказал Луческу.

Источник — ПроФутбол

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    SerjMakovey
    SerjMakovey, 03.10.2021 23:30
    0
    Результат на табло, а шахтёры где-то позади...
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    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 03.10.2021 23:19
    -2
    New Zealander, 03.10.2021 23:13
    Совушки считают только удары Шахты в створ ворот ДК. Но им бы стоило также вспомнить о так называемых пожарах у своих ворот. Да, статистика так называемых "пожаров" не ведеться, но они очень опасны. Пожары у ворот - это когда мяч находиться близко возле ворот соперника но из-за большого скопления футболистов часто не доходит до цели, однако любой малейший рикошет может привести к голу. Таких эпизодов было много сегодня у ворот ДК. Шахтёр сидел в их штрафной особенно во втором тайме.
    Нужен новый трофей - чемпион по владению и пожарам у ворот
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    New Zealander
    online
    New Zealander, 03.10.2021 23:14
    -1
    Траоре бы забил в тех моментах, которые были у Шахты
    Ссылка
    New Zealander
    online
    New Zealander, 03.10.2021 23:13
    -1
    Совушки считают только удары Шахты в створ ворот ДК. Но им бы стоило также вспомнить о так называемых пожарах у своих ворот. Да, статистика так называемых "пожаров" не ведеться, но они очень опасны. Пожары у ворот - это когда мяч находиться близко возле ворот соперника но из-за большого скопления футболистов часто не доходит до цели, однако любой малейший рикошет может привести к голу. Таких эпизодов было много сегодня у ворот ДК. Шахтёр сидел в их штрафной особенно во втором тайме.
    Ссылка
    maverik
    maverik, 03.10.2021 22:58
    +2
    Face Control, 03.10.2021 22:42
    Это равная игра?
    Соглашусь,Динамо по моментам было ближе к победе !!!
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    Face Control
    Face Control, 03.10.2021 22:42
    -5
    Это равная игра?
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