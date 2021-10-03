3 октября состоится матч 7-го тура Серии A, в котором сыграют «Аталанта» и «Милан». Начало встречи – в 21:45.
Матч будет показан в прямом эфире на видеосервисе MEGOGO.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Малиновский выйдет в основе на матч Аталанты против Милана
❗ OFFICIAL: #ACMilan's starting XI for #AtalantaMilan...— SempreMilan (@SempreMilanCom) October 3, 2021
🤔 Thoughts? pic.twitter.com/EvuI8xuISn
Источник — Sport.ua
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