Онс Жабер – Гарбинье Мугуруса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Третьего октября состоится финал на хардовом турнире WTA 500 в Чикаго.



В матче за титул сыграют Онс Жабер из Туниса (№16 WTA) и Гарбинье Мугуруса из Испании (№9 WTA). Время начала матча – 21:00 по Киеву.



Ранее теннисистки играли дважды, счет равный.



Отметим, что Жабер в матче 1/4 финала выбила из борьбы украинку Элину Свитолину.

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