7-й тур
Ливерпуль
0 : 0
Ман Сити
29’   ТВ-трансляция: 

Ливерпуль – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3 октября в 18:30 в Ливерпуле состоится матч 7-го тура АПЛ

  • 03.10.2021 18:35
  • 411 просмотров
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Ливерпуль – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine

3 октября состоится матч 7-го тура АПЛ, в котором сыграют «Ливерпуль» и Манчестер Сити». Начало встречи – в 18:30.

Матч будет показан в прямом эфире на телеканале Setanta Sports и видеосервисе MEGOGO.

Ливерпуль – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник — Sport.ua

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