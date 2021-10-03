3 октября состоится матч 7-го тура АПЛ, в котором сыграют «Ливерпуль» и Манчестер Сити». Начало встречи – в 18:30.
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале Setanta Sports и видеосервисе MEGOGO.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Ливерпуль – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник — Sport.ua
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