3 октября состоится матч 10-го тура УПЛ, в котором сыграют «Металлист 1925 – Минай». Начало встречи – в 17:00.
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Металлист 1925 – Минай. Марлисон против Селезнева. Стартовые составы команд
Металлист 1925: Сидоренко, Ермаков, Шершень, Ченбай, Западня, Габелок, Ременюк, Крыськив, Кравченко, Батюшин, Марлисон.
Запас: Шелихов, Коваленко, Квакич, Русин, Протасов, Голодюк, Савин, Задерака, Зубков.
Главный тренер: Валерий Кривенцов.
Минай: Кучер, Коваленко, Гончар, Байдал, Матич, Кулиев, Векляк, Селезнев, Месхи, Петрусенко, Бакайоко.
Запас: Пеньков, Семенко, Хахлев, Кобак, Бодня, Вишневский, Синегуб, Ахмедзаде.
Главный тренер: Николай Цымбал.
Источник — Sport.ua
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