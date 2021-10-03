Металлист 1925 – Минай. Марлисон против Селезнева. Стартовые составы команд

3 октября в 17:00 в Харькове пройдет матч 10-го тура УПЛ

  • 03.10.2021 16:40
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  • 1 комментарий
Металлист 1925 – Минай. Марлисон против Селезнева. Стартовые составы команд
© ФК Металлист 1925. Марлисон

3 октября состоится матч 10-го тура УПЛ, в котором сыграют «Металлист 1925 – Минай». Начало встречи – в 17:00.

Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».

Металлист 1925 – Минай. Марлисон против Селезнева. Стартовые составы команд

Металлист 1925: Сидоренко, Ермаков, Шершень, Ченбай, Западня, Габелок, Ременюк, Крыськив, Кравченко, Батюшин, Марлисон.

Запас: Шелихов, Коваленко, Квакич, Русин, Протасов, Голодюк, Савин, Задерака, Зубков.

Главный тренер: Валерий Кривенцов.

Минай: Кучер, Коваленко, Гончар, Байдал, Матич, Кулиев, Векляк, Селезнев, Месхи, Петрусенко, Бакайоко.

Запас: Пеньков, Семенко, Хахлев, Кобак, Бодня, Вишневский, Синегуб, Ахмедзаде.

Главный тренер: Николай Цымбал.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Burevestnik
    Burevestnik, 03.10.2021 16:49 (изменен)
    0
    Металисту1925 звиздец - в основе тунцовый Селезень
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