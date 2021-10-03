«Челси» в рамках 7-го тура АПЛ одержал победу над «Саутгемптоном» со счетом 3:1.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Бен Чилвелл (Челси).
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Тимо Вернер (Челси).
|77'
|Джеймс Уорд-Проуз (Саутгемптон) получает красную карточку.
|61'
|ГОЛ ! С пенальти забил Джеймс Уорд-Проуз (Саутгемптон).
|9'
|ГОЛ ! Мяч забил Трево Чалоба (Челси).
Источник — Setanta Sports Ukraine
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