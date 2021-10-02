Челси победил и вышел в лидеры АПЛ, успехи Лидса и Вулверхэмптона

«Челси», зная про потерю очков со стороны «Манчестер Юнайтед», по итогам матча 7-го тура АПЛ смог выйти в лидеры чемпионата.

Синие не без труда обыграли аутсайдера «Саутгемптон» благодаря позднему голу Тимо Вернера.

«Челси» набрал 16 очков и на два пункта опережает «Ливерпуль», МЮ и «Эвертон». В воскресенье «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Сити».

Чемпионат Англии. 7-й тур

Челси - Саутгемптон 3:1

Голы: Чалоба, 9, Вернер, 84, Чилвелл, 90 - Уорд-Праус, 61 (с пен)

Бернли - Норвич 0:0

Лидс - Уотфорд 1:0

Гол: Льоренте, 18

Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1

Голы: Нванг, 20, 59 - Хендрик, 41