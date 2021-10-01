7-й тур
Челси
0 : 0
Саутгемптон
02.10.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Челси – Саутгемптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

«Святые» идут без побед, но зато сенсационно отобрали очки у трех топ-клубов

  • 01.10.2021 00:42
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Челси – Саутгемптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 2 октября, состоится матч 7-го тура английской Премьер-лиги, в котором лондонский «Челси» на домашнем стадионе «Стэмфорд Бридж» примет «Саутгемптон». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.

«Челси»

 

По итогам прошлого сезона «Челси» занял 4 место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отстав от чемпиона, «Манчестер Сити», на 19 баллов. Впрочем, победа над командой Пепа Гвардиолы в финале Лиги чемпионов сполна компенсировала отсутствие медалей национального чемпионата. А в этом сезоне уже можно попробовать и на чемпионство замахнуться.

В первых шести турах нынешнего чемпионата «Челси» набрал 13 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Отставание от «Ливерпуля», который является единоличным лидером, составляет всего лишь один балл. Именно с мерсисайдцами «пенсионеры» сыграли вничью (1:1) в третьем туре, а на прошлых выходных они проиграли «Манчестер Сити» (0:1). На этой неделе «Челси» неудачно сыграл в Лиге чемпионов – поражение от «Ювентуса» (0:1).

«Саутгемптон»

 

Команда австрийского специалиста Ральфа Хазенхюттля прошлый сезон завершила ближе к зоне вылета, чем к еврокубковым позициям. 15 итоговое место в турнирной таблице и 43 очка – неплохой результат, однако болельщикам клуба, конечно же, хотелось бы большего.

В нынешнем чемпионате «Саутгемптон» пока не одержал ни одной победы, но зато сразу четыре раза сыграл вничью, в том числе отобрав очки у грозных «Манчестер Юнайтед», «Вест Хэма» и «Манчестер Сити». Поэтому «святых» можно назвать неприятным соперником для топ-клубов.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Челси» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.41 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Челси»: Менди – Рюдигер, Кристенсен, Алонсо, Аспиликуэта, Ковачич, Хаверц, Сауль, Зиеш, Вернер, Лукаку.

«Саутгемптон»: Маккарти – Уолкер-Питерс, Ливраменто, Салису, Перро, Ромеу, Уорд-Праус, Эльянусси, Дженепо, Армстронг, Адамс.

2 октября, суббота

«Челси» – «Саутгемптон»
Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж». 17:00
ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports
Прогноз Sport.ua — 1:2
Parimatch  
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Денис Шаховец, Sport.ua

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