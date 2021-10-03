В воскресенье, 3 октября, состоится матч 10-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Заря» на домашнем стадионе «Славутич-Арена» примет «Десну». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Заря – Десна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В прямом эфире поединок «Верес» – «Александрия» покажет телеканал Униан.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Десна», за которой можно следить здесь.