В воскресенье, 3 октября, состоится матч 10-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Заря» на домашнем стадионе «Славутич-Арена» примет «Десну». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.
Заря – Десна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
В прямом эфире поединок «Верес» – «Александрия» покажет телеканал Униан.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Десна», за которой можно следить здесь.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.