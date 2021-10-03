3 октября состоится матч 10-го тура УПЛ, в котором сыграют «Верес» и «Александрия». Начало встречи – в 14:00.
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Верес – Александрия. Матч УПЛ в Луцке. Стартовые составы команд
Верес: Когут (к), Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов, Полюлях, Петько, Е.Пасич, Г.Пасич, Панасенко, Сергийчук.
Запас: Кичак, Шестаков, Махнев, Гук, Тимофеенко, Дахновский, Гечев, Гегедош, Шестаков.
Главный тренер: Юрий Вирт
Александрия: Билык, Бабогло, Ковалец, Гринь, Калюжный, Третьяков, Мирошниченко, Дрышлюк, Кожушко, Цуриков, Дубра (к)
Запас: Горох, Спинелли, Бухал, Кирюханцев, Одарюк, Демченко, Копина, Рыбалка, Устименко
Главный тренер: Юрий Гура
Источник — Sport.ua
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