Верес – Александрия. Матч УПЛ в Луцке. Стартовые составы команд

3 октября в 14:00 в Луцке состоится матч 10-го тура УПЛ

  • 03.10.2021 13:45
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Верес – Александрия. Матч УПЛ в Луцке. Стартовые составы команд
© ФК Верес Ровно

3 октября состоится матч 10-го тура УПЛ, в котором сыграют «Верес» и «Александрия». Начало встречи – в 14:00.

Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».

Верес – Александрия. Матч УПЛ в Луцке. Стартовые составы команд

Верес: Когут (к), Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов, Полюлях, Петько, Е.Пасич, Г.Пасич, Панасенко, Сергийчук.

Запас: Кичак, Шестаков, Махнев, Гук, Тимофеенко, Дахновский, Гечев, Гегедош, Шестаков.

Главный тренер: Юрий Вирт

Александрия: Билык, Бабогло, Ковалец, Гринь, Калюжный, Третьяков, Мирошниченко, Дрышлюк, Кожушко, Цуриков, Дубра (к)

Запас: Горох, Спинелли, Бухал, Кирюханцев, Одарюк, Демченко, Копина, Рыбалка, Устименко

Главный тренер: Юрий Гура 

Источник — Sport.ua

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