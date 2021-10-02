В воскресенье, 3-го октября, состоится центральный матч десятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором киевское «Динамо» встретится с донецким «Шахтером».

Поединок пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», арбитр из Львова Александр Шандор даст стартовый свисток в 19:30.

«Динамо» – «Шахтер». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Встречу в Киеве можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «2+2».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Шахтер», за которой можно следить здесь.