В воскресенье, 3-го октября, состоится матч десятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Верес» встретится с «Александрией». Поединок пройдет в Луцке на стадионе «Авангард» и начнется в 14:00.

«Верес» – «Александрия». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

В прямом эфире поединок «Верес» – «Александрия» покажет телеканал Футбол 1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Александрия», за которой можно следить здесь.