Обидчица Свитолиной пробилась в финал турнира в Чикаго

Представительница Туниса Онс Жабер стала второй финалисткой турнира WTA 500 в Чикаго.



В полуфинале она обыграла Елену Рыбакину из Казахстана. Соперница снялась по ходу второго сета.



Отметим, что в предыдущем матче Рыбакиной травмировалась ее оппонентка.



Чикаго. Полуфинал

Онс Жабер (Тунис) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 6:4, 3:2 (отказ)



Жабер, которая на стадии 1/4 финала обыграла травмированную Элину Свитолину, сыграет в финале с Гарбинье Мугурусой. Напомним, испанка прошла в финал без борьбы, у ее соперницы было пищевое отравление.