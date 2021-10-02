Обидчица Свитолиной пробилась в финал турнира в Чикаго

Представительница Туниса Онс Жабер стала второй финалисткой турнира WTA 500 в Чикаго.
В полуфинале она обыграла Елену Рыбакину из Казахстана. Соперница снялась по ходу второго сета.
Отметим, что в предыдущем матче Рыбакиной травмировалась ее оппонентка.
Чикаго. Полуфинал
Онс Жабер (Тунис) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 6:4, 3:2 (отказ)
Жабер, которая на стадии 1/4 финала обыграла травмированную Элину Свитолину, сыграет в финале с Гарбинье Мугурусой. Напомним, испанка прошла в финал без борьбы, у ее соперницы было пищевое отравление.
Источник — Sport.ua
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