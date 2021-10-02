7-й тур
Торино
0 : 1
Ювентус
02.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Тяжелая победа. Ювентус обыграл Торино в туринском дерби

Помог поздний гол Локателли

  • 02.10.2021 20:58
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Тяжелая победа. Ювентус обыграл Торино в туринском дерби
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Ювентус», проваливший старт сезона, постепенно начал возвращаться к позитивным результатам, и после победы над «Челси» в Лиге чемпионов сумел обыграть «Торино» в чемпионате Италии.

В туринском дерби команды долгое время не радовали болельщиков голам, но в конце матча Локателли принес Зебрам три очка.

«Ювентус» набрал 11 очков и поднялся на 8-е место.

Чемпионат Италии. 7-й тур

Торино - Ювентус 0:1
Гол: Локателли, 86

Торино: Савич, Зима, Бремер, Родригес, Синго, Побега, Мандрагора, Айна (Ансальди, 65), Лукич (Линетти, 65), Брекало (Ринкон, 84), Санабрия (Баселли, 76)

Ювентус: Щесны, Данило, де Лихт, Кьеллини, Сандро, Локателли, Маккени, Рабьо, Кьеза (Кайо, 89), Бернардески (Кулусевски, 80), Кин (Куадрадо, 46)

Источник — Sport.ua

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