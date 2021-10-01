В субботу, 2 октября, состоится матч 7-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором «Торино» на домашнем стадионе «Гранде-Торино» примет «Ювентус». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

«Торино»

«Гранатовые» в прошлом сезоне с огромным трудом сохранили прописку в элитном дивизионе. «Торино» финишировал 17-м, оторвавшись от зоны вылета всего на 4 очка. Это привело к изменениям на тренерском мостике: команду возглавил Иван Юрич, который ранее работал в «Вероне».

Под руководством нового наставника «Торино» в нынешнем сезоне в первых шести турах набрал 8 очков, которые принесли две ничьи и две победы. Девятая строчка турнирной таблицы – очень неплохой прогресс. Однако сезон в самом разгаре, так что делать какие-либо серьезные выводы пока преждевременно.

«Ювентус»

«Старая синьора» в прошлом сезоне прервала серию из девяти выигранных Скудетто подряд. Этот удар был таким сильным для руководства клуба, что им пришлось вернуть на пост главного тренера Массимилиано Аллегри, который работал в клубе с 2014 по 2019 годы и добивался максимума из года в год в Серии А, однако так и не смог привести команду к триумфу в еврокубках.

Пока «Ювентус», как и «Торино», в чемпионате набрал лишь 8 очков, что естественно не соответствует ожиданиям руководства и болельщиков. Но зато в Лиге чемпионов у туринцев пока все прекрасно – две сухие победы над шведским «Мальме» и английским «Челси». Теперь нужно еще перенести успехи на чемпионат.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Ювентус» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.99 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Торино»: Милинкович-Савич – Родригес, Ансальди, Бремер, Синго, Мандрагора, Побега, Лукич, Линетти, Ринкон, Санабрия.

«Ювентус»: Щенсны – Данило, Кьеллини, Бонуччи, Сандро, Локателли, Куадрадо, Кулусевски, Бентанкур, Кьеза, Бернардески.

2 октября, суббота