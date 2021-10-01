7-й тур
Торино
0 : 0
Ювентус
02.10.2021 19:00   ТВ-трансляция: 

Торино – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Кто возьмет верх в туринском дерби?

  • 01.10.2021 01:10
  • 131 просмотр
  • 0 комментариев
Торино – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 2 октября, состоится матч 7-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором «Торино» на домашнем стадионе «Гранде-Торино» примет «Ювентус». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

«Торино»

 

«Гранатовые» в прошлом сезоне с огромным трудом сохранили прописку в элитном дивизионе. «Торино» финишировал 17-м, оторвавшись от зоны вылета всего на 4 очка. Это привело к изменениям на тренерском мостике: команду возглавил Иван Юрич, который ранее работал в «Вероне».

Под руководством нового наставника «Торино» в нынешнем сезоне в первых шести турах набрал 8 очков, которые принесли две ничьи и две победы.  Девятая строчка турнирной таблицы – очень неплохой прогресс. Однако сезон в самом разгаре, так что делать какие-либо серьезные выводы пока преждевременно.

«Ювентус»

 

«Старая синьора» в прошлом сезоне прервала серию из девяти выигранных Скудетто подряд. Этот удар был таким сильным для руководства клуба, что им пришлось вернуть на пост главного тренера Массимилиано Аллегри, который работал в клубе с 2014 по 2019 годы и добивался максимума из года в год в Серии А, однако так и не смог привести команду к триумфу в еврокубках.

Пока «Ювентус», как и «Торино», в чемпионате набрал лишь 8 очков, что естественно не соответствует ожиданиям руководства и болельщиков. Но зато в Лиге чемпионов у туринцев пока все прекрасно – две сухие победы над шведским «Мальме» и английским «Челси». Теперь нужно еще перенести успехи на чемпионат.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Ювентус» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.99 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Торино»: Милинкович-Савич – Родригес, Ансальди, Бремер, Синго, Мандрагора, Побега, Лукич, Линетти, Ринкон, Санабрия.

«Ювентус»: Щенсны – Данило, Кьеллини, Бонуччи, Сандро, Локателли, Куадрадо, Кулусевски, Бентанкур, Кьеза, Бернардески.

2 октября, суббота

«Торино» – «Ювентус»
Турин. Стадион «Гранде-Торино». 19:00
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 1:2
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку

Денис Шаховец, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности