2 октября состоится матч 8-го тура Ла Лиги, в котором сыграют «Атлетико» и «Барселона». Начало встречи – в 22:00.
Матч будет показан в прямом эфире видеосервисом MEGOGO.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Атлетико – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы команд
Your 𝗔𝘁𝗹𝗲𝘁𝗶 𝘀𝘁𝗮𝗿𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗫𝗜 to face FC Barcelona 👥 pic.twitter.com/yHlHlYunoV— Atlético de Madrid (@atletienglish) October 2, 2021
🔥 𝘽𝘼𝙍𝘾̧𝘼 𝙓𝙄 🔥#AtletiBarça pic.twitter.com/M1kmQ05cMX— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 2, 2021
События матча
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Суарес (Атлетико Мадрид).
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил Тома Лемар (Атлетико Мадрид).
Источник — Sport.ua
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