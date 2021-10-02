Вторая лига. Первое поражение Левого берега, дебютная победа Реал Фармы

В субботу состоялись десять матчей в рамках 11-го тура Второй лиги.



В группе А первое поражения в сезоне потерпел «Левый берег», который проиграл в гостях «Карпатам». Львовяне сократили отставание от лидера до трех очков и занимают второе место. Также проиграл «Диназ», который в домашних стенах сражался с «Эпицентром».



В группе Б все хозяева выиграли свои матчи. Немного неожиданный разгром случился в матче аутсайдеров «Реал-Фарма» – «Сумы». До этого одесситы проиграли все десять матчей на старте сезона.

Вторая лига. 11-й тур



Группа А

«Днепр» Черкассы – «Чайка» – 1:3

Голы: Барський (24) – Довгий (52), Малышкин (66), Сичевский (83)

«Диназ» – «Эпицентр» – 0:1

Гол: Немтинов (16)

«Чернигов» – «Нива» Винница – 0:0

«Буковина» – «Карпаты» Галич – 1:0

Гол: Палагнюк (71)

«Карпаты» Львов – «Левый берег» – 2:0

Голы: Приймак (45+2), Кожанов (62)

АФСК «Киев» – «Любомир» – 2:1

Голы: Ключик (22), Гарнага (29) – Бондар (88)

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Группа Б

«Волчанск» – «Энергия» – 4:0

Голы: Пець (23, 43), Коваленко (29), Галушка (80)

«Тростянец» – «Перемога» – 1:0

Голы: Полянский (49)

«Балканы» – «Яруд» – 2:1

Голы: Приблуда (34), Новиков (90) – Литюк (29)

«Реал Фарма» – «Сумы» – 5:1

Голы: Новицкий (16), Игуменов (56, 60, 68), Колесников (83) – Асеев (30)

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