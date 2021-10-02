Вторая лига. Первое поражение Левого берега, дебютная победа Реал Фармы

В субботу состоялись десять матчей в рамках 11-го тура Второй лиги.
В группе А первое поражения в сезоне потерпел «Левый берег», который проиграл в гостях «Карпатам». Львовяне сократили отставание от лидера до трех очков и занимают второе место. Также проиграл «Диназ», который в домашних стенах сражался с «Эпицентром».
В группе Б все хозяева выиграли свои матчи. Немного неожиданный разгром случился в матче аутсайдеров «Реал-Фарма» – «Сумы». До этого одесситы проиграли все десять матчей на старте сезона.
Вторая лига. 11-й тур
Группа А
«Днепр» Черкассы – «Чайка» – 1:3
Голы: Барський (24) – Довгий (52), Малышкин (66), Сичевский (83)
«Диназ» – «Эпицентр» – 0:1
Гол: Немтинов (16)
«Чернигов» – «Нива» Винница – 0:0
«Буковина» – «Карпаты» Галич – 1:0
Гол: Палагнюк (71)
«Карпаты» Львов – «Левый берег» – 2:0
Голы: Приймак (45+2), Кожанов (62)
АФСК «Киев» – «Любомир» – 2:1
Голы: Ключик (22), Гарнага (29) – Бондар (88)
Группа Б
«Волчанск» – «Энергия» – 4:0
Голы: Пець (23, 43), Коваленко (29), Галушка (80)
«Тростянец» – «Перемога» – 1:0
Голы: Полянский (49)
«Балканы» – «Яруд» – 2:1
Голы: Приблуда (34), Новиков (90) – Литюк (29)
«Реал Фарма» – «Сумы» – 5:1
Голы: Новицкий (16), Игуменов (56, 60, 68), Колесников (83) – Асеев (30)
Источник — Sport.ua
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