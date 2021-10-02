Вторая лига. Матчи 11-го тура, 2 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

2 октября проходят поединки 11-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Вторая лига. 11-й тур
2 октября
- 15:00. Волчанск – Энергия Новая Каховка
- 15:00. Диназ Вышгород – Эпицентр Дунаевцы
- 15:00. Днепр Черкасcы – Чайка Петропавловская Борщаговка
- 15:00. Тростянец – Перемога Днепр
- 15:00. Чернигов – Нива Винница
- 15:30. Балканы Заря – Яруд Мариуполь
- 15:30. Реал Фарма Одесса – Сумы
- 16:00. Буковина Черновцы – Карпаты Галич
- 17:00. Карпаты Львов – Левый берег Киев
- 17:30. АФСК Киев – Любомир Ставище
Видеотрансляция матчей
15:00 Волчанск – Энергия Новая Каховка
15:00 Диназ Вышгород – Эпицентр Дунаевцы
15:00 Днепр Черкасcы – Чайка Петропавловская Борщаговка
15:00 Тростянец – Перемога Днепр
15:00 Чернигов – Нива Винница
15:30. Балканы Заря – Яруд Мариуполь
15:30. Реал Фарма Одесса – Сумы
16:00. Буковина Черновцы – Карпаты Галич
17:00. Карпаты Львов – Левый берег Киев
17:30. АФСК Киев – Любомир Ставище
Источник — Sport.ua
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