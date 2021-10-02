2 октября состоится матч 10-го тура УПЛ, в котором сыграют «Ворскла» и «Ингулец». Начало встречи – в 19:30.
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Ворскла – Ингулец. Стартовые составы команд
Ворскла: Ризнык, Пердута, Скляр, О.Тилль, Степанюк, Яворский, Тамм, Чеснаков, Пуцлин, Кане, Рангель.
Запас: Ткаченко, Пешич, Челядин, Амилькар, Бондаренко, Кушниренко, Вакула.
Главный тренер: Юрий Максимов.
Ингулец: Шуст, Салем, Запорожец, Шарай, Полегенько, Плохотнюк, Бартулович, Ситало, Асмелаш, Ковалев, Поспелов.
Запас: Гальчук, Козак, Цуркан, Шишка, Головкин, Павлов, Якымив, Гопей.
Главный тренер: Сергей Лавриненко.
Источник — Sport.ua
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