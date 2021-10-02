2 октября состоится матч 10-го тура УПЛ, в котором сыграют «Львов» и «Днепр-1». Начало встречи – в 17:00.
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 2».
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Львов – Днепр-1. Дулуб против Йовичевича. Стартовые составы команд
Львов: Ильющенков, Бусько, Романчук, Якимец, Политыло, Шина, Грысьо, Ныч, Зозуля, Чирьяк, Брикнер.
Запас: Костик, Эрнест, Хамелюк, Ременяк, Семенив, Крушинский, Сорокин, Альваро, Махмутович.
Главный тренер: Олег Дулуб.
Днепр-1: Кожокару, Кравченко, Адамюк, Сваток, Дубинчак, Игнатенко, Пихаленок, Гуцуляк, Джурасек, Назаренко, Довбик.
Запас: Паст, Батагов, Лучкевич, Чуже, Нельсон, Ди Франко, Ярмолюк, Русин, Билл.
Главный тренер: Игор Йовичевич.
Источник — Sport.ua
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