Львов – Днепр-1. Дулуб против Йовичевича. Стартовые составы команд

2 октября в 17:00 в Львове пройдет матч 10-го тура УПЛ

  • 02.10.2021 16:42
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Львов – Днепр-1. Дулуб против Йовичевича. Стартовые составы команд
© СК Днепр-1

2 октября состоится матч 10-го тура УПЛ, в котором сыграют «Львов» и «Днепр-1». Начало встречи – в 17:00.

Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 2».

Львов – Днепр-1. Дулуб против Йовичевича. Стартовые составы команд

Львов: Ильющенков, Бусько, Романчук, Якимец, Политыло, Шина, Грысьо, Ныч, Зозуля, Чирьяк, Брикнер.

Запас: Костик, Эрнест, Хамелюк, Ременяк, Семенив, Крушинский, Сорокин, Альваро, Махмутович.

Главный тренер: Олег Дулуб.

Днепр-1: Кожокару, Кравченко, Адамюк, Сваток, Дубинчак, Игнатенко, Пихаленок, Гуцуляк, Джурасек, Назаренко, Довбик.

Запас: Паст, Батагов, Лучкевич, Чуже, Нельсон, Ди Франко, Ярмолюк, Русин, Билл.

Главный тренер: Игор Йовичевич.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от PFCLVIV (@lviv.fc)

Источник — Sport.ua

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