2 октября состоится матч 10-го тура УПЛ, в котором сыграют «Львов» и «Днепр-1». Начало встречи – в 17:00.
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 2».
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Львов – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
|2'
|ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Днепр-1).
Источник — Sport.ua
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