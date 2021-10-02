Юрий ВЕРНИДУБ: «После Реала одним из первых дозвонился президент Зари»

Наставник «Шерифа» – о разговоре с Евгением Геллером

  • 02.10.2021 15:20
  • 319 просмотров
  • 1 комментарий
Юрий ВЕРНИДУБ: «После Реала одним из первых дозвонился президент Зари»
© ФК Шериф. Юрий Вернидуб

Главный тренер молдавского «Шерифа» Юрий Вернидуб рассказал, кто ему звонил после победы над мадридским «Реалом» (2:1) во втором туре группового раунда Лиги чемпионов. 

«На стадионе был плохой интернет, а через полтора-два часа, сколько времени провели там после игры, в Украине и Молдове наступила ночь. Если в Мадриде мы вышли из раздевалки около двенадцати часов, то в Киеве и Кишиневе был уже час ночи. В основном много звонков с поздравлениями было в среду. Очень приятно было, когда с этой целью позвонил Евгений Геллер, президент луганской «Зари». Мы остались друзьями и у нас по части общения нет никаких проблем. Через спортивного директора Важу Тархнишвили поздравил всю нашу команду и президент «Шерифа» Виктор Гушан.

После таких эмоций в ту ночь вообще не спал! К тому же, перелет был тяжелым – три с половиной часа из Испании летели. Приземлились в Кишиневе в 6:30 утра, а еще час езды на автобусе до Тирасполя. На месте были лишь в 8:00. Приехали на базу, я даже к себе на квартиру не поехал. Думал немного отдохнуть, но уснуть так и не смог. Впечатления от победы над командой Карло Анчелотти еще не сошли на нет, а уже стал размышлять об очередном матче. В субботу, 2 октября, нас ждет важная игра с лидером чемпионата - «Милсами», с которым нам предстоит встретиться на выезде», - сказал Вернидуб.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
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    alefteev77
    online
    alefteev77, 02.10.2021 15:38
    0
    Странно, что Дирк Кейт не позвонил и не поздравил А вообще Вернидубу теперь будут звонить все толковые президенты ведущих клубов Европы с предложениями возглавить их топ-клуб.
    -
    Если у Шевченко (тренера без опыта) зарплата была 2 млн у.е. - то Вернидуб уже себе зарплату как минимум на этом уровне заслужил Желаю Юрию Николаевичу получить серьезный контракт в топовом клубе.
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