Юрий ВЕРНИДУБ: «После Реала одним из первых дозвонился президент Зари»

Главный тренер молдавского «Шерифа» Юрий Вернидуб рассказал, кто ему звонил после победы над мадридским «Реалом» (2:1) во втором туре группового раунда Лиги чемпионов.

«На стадионе был плохой интернет, а через полтора-два часа, сколько времени провели там после игры, в Украине и Молдове наступила ночь. Если в Мадриде мы вышли из раздевалки около двенадцати часов, то в Киеве и Кишиневе был уже час ночи. В основном много звонков с поздравлениями было в среду. Очень приятно было, когда с этой целью позвонил Евгений Геллер, президент луганской «Зари». Мы остались друзьями и у нас по части общения нет никаких проблем. Через спортивного директора Важу Тархнишвили поздравил всю нашу команду и президент «Шерифа» Виктор Гушан.

После таких эмоций в ту ночь вообще не спал! К тому же, перелет был тяжелым – три с половиной часа из Испании летели. Приземлились в Кишиневе в 6:30 утра, а еще час езды на автобусе до Тирасполя. На месте были лишь в 8:00. Приехали на базу, я даже к себе на квартиру не поехал. Думал немного отдохнуть, но уснуть так и не смог. Впечатления от победы над командой Карло Анчелотти еще не сошли на нет, а уже стал размышлять об очередном матче. В субботу, 2 октября, нас ждет важная игра с лидером чемпионата - «Милсами», с которым нам предстоит встретиться на выезде», - сказал Вернидуб.