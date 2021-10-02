В воскресенье, 3-го октября, в рамках десятого тура Украинской Премьер-лиги полтавская «Ворскла» будет принимать «Ингулец».
Поединок состоится в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени А.Бутовского. Начало встречи в 19:30.
«Ворскла» – «Ингулец». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
В прямом эфире поединок «Ворскла» – «Ингулец» покажет телеканал «Футбол 1».
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Ингулец», за которой можно следить здесь.
Источник — Sport.ua
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