ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс получил нового главного тренера

«Кривбасс» официально сообщил имя нового главного тренера команды. Как и прогнозировалось, им стал Александр Бабич.
Условия контракта не сообщаются. В тренерский штаб Бабича вошли Александр Лавренцов, Владимир Белаков, Денис Филимонов и Александр Малахов.
На посту главного тренера «Кривбасса» Бабич заменил Геннадия Приходько, который был уволен 30 сентября. Предыдущим местом работы Бабича был «Мариуполь», который он возглавлял в 2017 – 2020 годах. До этого в 2014 – 2017 годах он тренировал «Черноморец».
Источник — ФК Кривбасс
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