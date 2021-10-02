ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс получил нового главного тренера

Команду возглавил Александр Бабич

  • 02.10.2021 11:41
  • 1635 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс получил нового главного тренера

«Кривбасс» официально сообщил имя нового главного тренера команды. Как и прогнозировалось, им стал Александр Бабич.

Условия контракта не сообщаются. В тренерский штаб Бабича вошли Александр Лавренцов, Владимир Белаков, Денис Филимонов и Александр Малахов.

На посту главного тренера «Кривбасса» Бабич заменил Геннадия Приходько, который был уволен 30 сентября. Предыдущим местом работы Бабича был «Мариуполь», который он возглавлял в 2017 – 2020 годах. До этого в 2014 – 2017 годах он тренировал «Черноморец».

Источник — ФК Кривбасс

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Дмитрий Лагутин
    Дмитрий Лагутин, 02.10.2021 11:56 (изменен)
    +1
    Ну не знаю.... прощай премьер лига?
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