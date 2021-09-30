Не Григорчук. Кривбасс выбрал другого наставника

По информации СМИ, команду возглавит Бабич

  • 30.09.2021 15:45
  • 2234 просмотра
  • 7 комментариев
Не Григорчук. Кривбасс выбрал другого наставника
© fcmariupol.com

По информации Футбол News, новым тренером «Кривбасса» после увольнения Геннадия Приходько станет Александр Бабич.

Клуб Первой лиги рассматривал кандидатуры Романа Григорчука, Владимира Шарана и Романа Санжара, но остановил свой выбор на Бабиче.

Назначение должно состояться в ближайшее время.

Бабич работал с «Черноморцем» и «Мариуполем», однако с 2020 года трудится экспертом на ТВ.

Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    maxno
    online
    maxno, 30.09.2021 16:23
    0
    Уже сам Бабич сказал что не будет тренером в КРИВБАССЕ.
    Ссылка
    ABTO6yC1925
    ABTO6yC1925, 30.09.2021 16:19
    0
    Чем Бабич лучше Приходько???? Клоунада... Шыло на мыло
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    romario1501
    online
    romario1501, 30.09.2021 16:16
    0
    Ну то значить , що вони не хочуть в УПЛ ! )
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    maxno
    online
    maxno, 30.09.2021 16:06
    +1
    Это информация гебельс тв кто будет посмотрим.
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    Vitalik_Medvid
    Vitalik_Medvid, 30.09.2021 16:01
    +1
    adidas777, 30.09.2021 15:57
    Такое впечатление, что с мозгами у наших украинских футбольных менеджеров, ну полня беда!
    Ну как можно было между Григорчуком и Бабичем, выбрать в итоге второго?
    Ума не приложу!
    Все наши лучшие украинские тренеры, которые могли бы поднимать наш украинский футбол, работают не пойми где...
    В Казахстане, Молдове. Венгрии, Саудовской Аравии..............
    Зато наши физруки типа Бабича, тасуются нашими клубами по кругу...........
    Не иначе, как пороблено!!!
    То не враження) Все так і є😊
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    adidas777
    online
    adidas777, 30.09.2021 15:57
    +2
    Такое впечатление, что с мозгами у наших украинских футбольных менеджеров, ну полня беда!
    Ну как можно было между Григорчуком и Бабичем, выбрать в итоге второго?
    Ума не приложу!
    Все наши лучшие украинские тренеры, которые могли бы поднимать наш украинский футбол, работают не пойми где...
    В Казахстане, Молдове. Венгрии, Саудовской Аравии..............
    Зато наши физруки типа Бабича, тасуются нашими клубами по кругу...........
    Не иначе, как пороблено!!!
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
    Vitalik_Medvid, 30.09.2021 15:56
    +2
    Вибрати такого «тренера» з озвученого списку - верх дилетанства.
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