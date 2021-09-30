Не Григорчук. Кривбасс выбрал другого наставника

По информации Футбол News, новым тренером «Кривбасса» после увольнения Геннадия Приходько станет Александр Бабич.
Клуб Первой лиги рассматривал кандидатуры Романа Григорчука, Владимира Шарана и Романа Санжара, но остановил свой выбор на Бабиче.
Назначение должно состояться в ближайшее время.
Бабич работал с «Черноморцем» и «Мариуполем», однако с 2020 года трудится экспертом на ТВ.
Источник — Футбол 1/2/3
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Ну как можно было между Григорчуком и Бабичем, выбрать в итоге второго?
Ума не приложу!
Все наши лучшие украинские тренеры, которые могли бы поднимать наш украинский футбол, работают не пойми где...
В Казахстане, Молдове. Венгрии, Саудовской Аравии..............
Зато наши физруки типа Бабича, тасуются нашими клубами по кругу...........
Не иначе, как пороблено!!!
Ну как можно было между Григорчуком и Бабичем, выбрать в итоге второго?
Ума не приложу!
Все наши лучшие украинские тренеры, которые могли бы поднимать наш украинский футбол, работают не пойми где...
В Казахстане, Молдове. Венгрии, Саудовской Аравии..............
Зато наши физруки типа Бабича, тасуются нашими клубами по кругу...........
Не иначе, как пороблено!!!
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