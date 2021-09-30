Не Григорчук. Кривбасс выбрал другого наставника

По информации Футбол News, новым тренером «Кривбасса» после увольнения Геннадия Приходько станет Александр Бабич.

Клуб Первой лиги рассматривал кандидатуры Романа Григорчука, Владимира Шарана и Романа Санжара, но остановил свой выбор на Бабиче.

Назначение должно состояться в ближайшее время.

Бабич работал с «Черноморцем» и «Мариуполем», однако с 2020 года трудится экспертом на ТВ.