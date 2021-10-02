Тоттенхэм – Мура – 5:1. Хет-трик Гарри Кейна. Видео голов и обзор матча

30 сентября прошли матчи 2-го тура группового этапа Лиги конференций.
Лига конференций 2021/22
Группа G. 2-й тур, 30 сентября
Тоттенхэм (Англия) – Мура (Словения) – 5:1
ГОЛ! 1:0. Делле Алли, 4 мин (пен)
ГОЛ! 2:0. Ло Селсо, 8 мин.
ГОЛ! 2:1. Коус, 53 мин.
ГОЛ! 3:1. Кейн, 68 мин.
ГОЛ! 4:1. Кейн, 76 мин.
ГОЛ! 5:1. Кейн, 87 мин.
События матча
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Жига Коус (Мура).
|8'
|ГОЛ ! Мяч забил Джованни Ло Чельсо (Тоттенхэм).
|4'
|ГОЛ ! С пенальти забил Деле Алли (Тоттенхэм).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.