Тоттенхэм
5 : 1
Мура
30.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Кейн проснулся! Тоттенхэм разгромил Муру в Лиге конференций

Лидер «Шпор» отличился хет-триком

  • 01.10.2021 00:13
  • 198 просмотров
  • 1 комментарий
Кейн проснулся! Тоттенхэм разгромил Муру в Лиге конференций
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во втором туре Лиги конференций «Тоттенхэм» дома разгромил «Муру» со счетом 5:1. Главным героем матча стал Гарри Кейн, который вышел на замену на 59-й минуте и отличился хет-триком.

«Тоттенхэм» - «Мура» - 5:1
Голы: Алли 4 (с пенальти), Ло Чельсо 8, Кейн 68, 76, 87 – Коус 53

В другом матче группы G «Ренн» на выезде обыграл «Витесс» со счетом 2:1.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    pol-55
    pol-55, 01.10.2021 00:54
    0
    Санта сначала выпустил в основном глубокую *конюшню*,все шло сначала хорошо,но вначале 2го тайма словенцы забили,и тренер наверное краем уха слышал о каком то Шерифе,от греха подальше, где то за 20мин до конца игры выпустил ударную тройку(Сона ,Маура,Кейна)они и организовали три гола,а Кейн не проснулся а сделал свою роботу,которую делает лучше других-забивает,те другие тоже бют но почему то не забивают.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности