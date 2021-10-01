Кейн проснулся! Тоттенхэм разгромил Муру в Лиге конференций

Во втором туре Лиги конференций «Тоттенхэм» дома разгромил «Муру» со счетом 5:1. Главным героем матча стал Гарри Кейн, который вышел на замену на 59-й минуте и отличился хет-триком.

«Тоттенхэм» - «Мура» - 5:1

Голы: Алли 4 (с пенальти), Ло Чельсо 8, Кейн 68, 76, 87 – Коус 53

В другом матче группы G «Ренн» на выезде обыграл «Витесс» со счетом 2:1.