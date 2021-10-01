Первый в истории. Гарри Кейн установил рекорд Лиги конференций

Форвард «Тоттенхэма» оформил дебютный хет-трик в турнире

  • 01.10.2021 07:28
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Первый в истории. Гарри Кейн установил рекорд Лиги конференций
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во втором туре Лиги конференций «Тоттенхэм» дома разгромил «Муру» со счетом 5:1. Главным героем матча стал Гарри Кейн, который вышел на замену на 59-й минуте и отличился хет-триком.

Как сообщает Opta, Кейн стал первым автором хет-трика в истории Лиги конференций. Напомним, что турнир проводится с этого года.

Также форвард стал первым футболистом «Тоттенхэма» с 1995-го года, который смог трижды забить гол после выхода на замену, сообщает Opta. 

Кроме этого Кейн – лишь третий игрок в истории, который забивал три матча в одной игре главных турниров УЕФА (за исключением квалификации).

Источник — Opta

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