Первый в истории. Гарри Кейн установил рекорд Лиги конференций

Во втором туре Лиги конференций «Тоттенхэм» дома разгромил «Муру» со счетом 5:1. Главным героем матча стал Гарри Кейн, который вышел на замену на 59-й минуте и отличился хет-триком.

Как сообщает Opta, Кейн стал первым автором хет-трика в истории Лиги конференций. Напомним, что турнир проводится с этого года.

Также форвард стал первым футболистом «Тоттенхэма» с 1995-го года, который смог трижды забить гол после выхода на замену, сообщает Opta.

Кроме этого Кейн – лишь третий игрок в истории, который забивал три матча в одной игре главных турниров УЕФА (за исключением квалификации).