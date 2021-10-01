В субботу 2 октября пройдет матч 10-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Колос» и «Черноморец».
Игра пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос» и судить ее будет арбитр из Мукачево Ярослав Козык. Начало встречи в 14:00.
«Колос» - «Черноморец». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 2».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» - «Черноморец», за которой можно следить здесь.
Игорь Заржицкий, Sport.ua
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