КОПОЛОВЕЦ: «Что нам делать в ЛЧ? Не можем обыграть простые команды»

Экс-директор «Миная» прокомментировал неудачи украинских клубов в Европе

  • 01.10.2021 22:35
  • 605 просмотров
  • 2 комментария
КОПОЛОВЕЦ: «Что нам делать в ЛЧ? Не можем обыграть простые команды»
© ФК Минай. Михаил Кополовец

Бывший руководитель «Миная» Михаил Кополовец прокомментировал выступление украинских клубов в еврокубках:

«Я давным-давно не жду от наших клубов сенсаций в еврокубках. Посмотрите на судейство. В Украине оно для «Динамо» и «Шахтера» одно, для остальных клубов – другое. По «Заре» не сильно знаю. У нас для них лояльное судейство, а когда они попадают в еврокубки – там другой мир.

Там их никто не жалеет, а у нас они постоянно обижаются, жестикулируют. В Украине они в теплой ванне. Да, когда «Динамо» и «Шахтер» играют между собой, там нормально. Но в матчах против остальных команд судьи к ним относятся лояльно. Пенальти, которые им назначают в Украине, в Европе никто им не дает. Это расслабляет их в чемпионате Украины. УПЛ – и так слабый чемпионат, но когда им еще и подсуживают, то он совсем стает легонький для этих двух команд. Да и для «Зари» тоже. В еврокубках они попадают совсем в другую среду. В еврокубках судьи тоже ошибаются, но, обычно, не в их пользу.

Результаты в еврокубках говорят о слабом уровне чемпионата Украины. Мощного соревновательного момента нет. Вспомните, какой мощный был чемпионат, когда я играл за «Карпаты». Какие команды были – «Металлист», «Днепр». «Карпаты» тогда тоже не просто так играли в Лиге Европы. А сейчас мы в еврокубках не проходим команды, о которых никогда не слышали, мы не помним, как они называются. О чем мы можем говорить?

При всем уважении ко всем командам нынешней УПЛ, но половины из них не было бы в Высшей лиге, когда играли «Металлист», «Днепр», «Карпаты», донецкий «Металлург» и ряд других клубов. Они были бы в Первой лиге. Не буду называть эти команды, но их бы и близко не было к УПЛ, когда играли мы. Ежегодно мы не добиваемся результатов в еврокубках. Я говорю не о «Динамо» и «Шахтере», а об остальных клубах. В Лиге Европы мы не можем пройти элементарные команды. Это говорит о том, что уровень нашего чемпионата очень снизился.

Что такое Высшая лига раньше? Это огромные зарплаты. Попасть в Премьер-лигу на то время было нереально, очень сложно. Была огромная конкуренция из-за высоких зарплат, футболисты из Европы приезжали. А что стоит сейчас попасть в УПЛ? Футболисты, которые сейчас играют в УПЛ, в то время и близко не были бы к ней, максимум в дубле бы были.

Таблица коэффициентов УЕФА? Мне сложно сказать, куда мы будем падать. Дай бог, в УПЛ выйдет «Металлист», «Днепр-1» поднимется. Мы же тогда потеряли две команды, которые тоже определяли уровень чемпионата. А чем больше мощных команд, тем сильнее чемпионат. В Украине война, нет большого финансирования команд, футболу не уделяют так много внимания. Когда Игорь Коломойский отошел от футбола, сколько сразу команд посыпалось. Нет того вливания денег, конечно, от этого пострадал футбол. Думаю, в ближайшее время роста команд и уровня чемпионата не будет.

Если мы не можем пройти квалификацию ЛЧ, то что нам делать в группе? Посмотрите, что делает «Шериф», все в Европе научились играть в футбол, а мы не можем обыграть элементарные команды. Все зависит от уровня внутреннего чемпионата. Что нам сейчас делать в ЛЧ? Сыграем 1–2 матча, и до свидания. У нас нет никаких шансов с таким уровнем чемпионата. Половина матчей в УПЛ – проходные. В Италии, Германии – везде борьба, а у нас – такое, на один матч можем настроиться, на второй не можем. Что нам делать в ЛЧ? Посмотрите, как мы играем в футбол.

К тому же большое внимание надо уделять судьям, которые для некоторых команд ослабляют соревновательный процесс. Они играют огромную роль в этом. У нас одно судейство, в Европе – другое. Когда наши команды сталкиваются с европейским судейством, это для них огромнейшая проблема. В Европе судят часто, а наши арбитры любят помочь «Динамо», «Шахтеру» и еще ряду команд».

Источник — Трибуна

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 01.10.2021 22:52
    0
    есть как правильные вещи которые озвучивает, так и откровенно бредовые, как война в Украине. разобрался бы в терминологии что такое война, а то что на Донбассе военный конфликт. естественно на этот небольшой конфликт удобно спихивать падение внутренней экономики, это всё Москва виновата, а не наши воровитые патриотичные ручки.
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    WildeKater
    WildeKater, 01.10.2021 22:45
    0
    Деньги зарабатывать. Логично ведь.
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