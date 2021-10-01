1 октября состоится матч 10-го тура УПЛ, в котором сыграют «Мариуполь» и «Рух». Начало встречи – в 19:30.
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Мариуполь – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
|37'
|ГОЛ ! Мяч забил Юрий Климчук (Рух Львов).
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Бренер Таллес (Рух Львов).
Источник — Sport.ua
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