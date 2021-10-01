Аталанта потеряла одного из лидеров как минимум на месяц

У Робина Госенса травма

  • 01.10.2021 19:03
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Аталанта потеряла одного из лидеров как минимум на месяц
© Getty Images/Global Images Ukraine. Робин Госенс

Полузащитник «Аталанты» Робин Госенс получил травму бедра в матче второго тура Лиги чемпионов против «Янг Бойз» (победа 1:0).

Повреждение оказалось достаточно серьезным: немец выбыл из игру как минимум на месяц. Он вернется не раньше ноября.

Это значит, что Госенс точно пропустит матчи против «Манчестер Юнайтед» и «Милана», а также октябрьские матчи сборной Германии. В нынешнем сезоне на счету Госенса 2 гола и 1 ассист в 8 матчах за «Аталанту».

Ранее сообщалось о том, что «Аталанта» планирует продлить контракт с Госенсом.

Источник — Sky Sport Italia

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