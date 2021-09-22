Аталанта намерена продлить контракт с одним из лидеров

«Аталанта» намерена предложить новый контракт одному из лидеров команды, Робину Госенсу. Нынешнее соглашение истекает летом 2023 года.
Финансовые подробности нового соглашения не сообщаются. Летом к Госенсу проявлял интерес целый ряд европейских топ-клубов.
Вчера Госенс отличился голом в матче с «Сассуоло» с передачи Руслана Малиновского.
Источник — твиттер Николо Скиры
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.