Аталанта намерена продлить контракт с одним из лидеров

Клуб из Бергамо хочет сохранить Робина Госенса

  • 22.09.2021 21:02
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Аталанта намерена продлить контракт с одним из лидеров
© Getty Images/Global Images Ukraine. Робин Госенс

«Аталанта» намерена предложить новый контракт одному из лидеров команды, Робину Госенсу. Нынешнее соглашение истекает летом 2023 года.

Финансовые подробности нового соглашения не сообщаются. Летом к Госенсу проявлял интерес целый ряд европейских топ-клубов.

Вчера Госенс отличился голом в матче с «Сассуоло» с передачи Руслана Малиновского.

Источник — твиттер Николо Скиры

(3 голоса)

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Комментарии
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    Roman Yunak
    online
    Roman Yunak, 22.09.2021 21:32
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