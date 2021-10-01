В воскресенье, 3 октября, состоится поединок 7-го тура чемпионата Италии, в котором «Аталанта» будет принимать «Милан».
Матч пройдет в Бергамо, на поле стадиона «Гевисс Стэдиум». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
«Аталанта» – «Милан». Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
В прямом эфире поединок «Аталанта» – «Милан» покажет медиасервис MEGOGO.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Аталанта» – «Милан».
Источник — Sport.ua
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