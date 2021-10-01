Олег САЛЕНКО: «Пять пропущенных мячей от Баварии – это еще хорошо»

Бывший форвард киевского «Динамо» Олег Саленко поделился мнением о вчерашнем поединке команды Мирчи Луческу с мюнхенской «Баварией», в котором немцы крупно победили 5:0.

«Все было видно на поле – что тут еще говорить. Динамовцы быстро пропустили первый мяч – и сразу же потерялись. А во втором тайме начали открываться. Как показала игра, пять пропущенных мячей – это еще хорошо. Дошло до того, что «Бавария» чувствовала себя настолько вольготно, что после перерыва сзади уже оставляла одного игрока. Даже когда тренерский штаб «Динамо» выпустил Супрягу, он ничего не мог сделать – ни убежать, ни как-то обострить. Ничего. Последним игроком у немецкой команды был вратарь Нойер, который уже выходил играть почти к центру поля.

Что касается игры динамовцев, то у них был один момент, но они не забили. А вот голкипер «Динамо» Бущан пару мячей «вытащил» - это совсем другое дело.

Сейчас киевлянам нужно как можно быстрее забывать игру с «Баварией» и готовиться к двум следующим важным поединкам – с донецким «Шахтером» в чемпионате и с «Барселоной» в Лиге чемпионов. В первом из них нужно достойно сыграть, чтобы восстановиться психологически, ну а потом, во время паузы в чемпионате, уже готовиться к соперничеству с испанским грандом. Кстати, и у «Барсы» сейчас бардак в защите, поэтому в обоих матчах с этим соперником нужно постараться добыть очки. «Барселона» находится на последнем месте в группе, и все ее «возят». На данный момент больше негде ловить очки, кроме как в играх с испанцами», - сказал Саленко.

В следующем туре Лиги чемпионов киевское «Динамо» 20 октября сыграет с «Барселоной». «Бавария» встретится с португальской «Бенфикой».