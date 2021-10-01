ОФИЦИАЛЬНО: Старридж продолжит карьеру в Австралии

32-летний английский форвард Дэниел Старридж подписал контракт с австралийским клубом «Перт Глори». Старридж перешел в новую команду в качестве свободного агента.
Последним клубом Дэниела был турецкий «Трабзонспор», цвета которого он защищал с 2019 по 2020 годы.
На протяжении карьеры Старрдиж также выступал за «Манчестер Сити», «Челси», «Болтон», «Ливерпуль» и «Вест Бромвич».
Ориентировочная стоимость футболиста составляет €2 миллиона.
Источник — Instagram
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