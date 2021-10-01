ОФИЦИАЛЬНО: Старридж продолжит карьеру в Австралии

Английский футболист подписал контракт с клубом «Перт Глори»

  • 01.10.2021 11:19
  • 317 просмотров
  • 0 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО: Старридж продолжит карьеру в Австралии
© Getty Images/Global Images Ukraine

32-летний английский форвард Дэниел Старридж подписал контракт с австралийским клубом «Перт Глори». Старридж перешел в новую команду в качестве свободного агента.

Последним клубом Дэниела был турецкий «Трабзонспор», цвета которого он защищал с 2019 по 2020 годы.

На протяжении карьеры Старрдиж также выступал за «Манчестер Сити», «Челси», «Болтон», «Ливерпуль» и «Вест Бромвич».

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €2 миллиона.

Источник — Instagram

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности