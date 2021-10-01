Евгений ЛУЦЕНКО: «Заря и Рома находятся на разных планетах»

Бывший полузащитник «Зари» Евгений Луценко прокомментировал поражение луганчан от «Ромы» (0:3) в Лиге конференций.

— «Рома» отыграла на классе. Без обид для «Зари», но соперники находятся на разных планетах. И здесь дело не в команде Виктора Скрипника, таков уровень нашего чемпионата по сравнению с итальянским, в котором чуть ли не каждый матч — словно Лига чемпионов.

— Неужели наш чемпионат настолько слаб?

— «Рома» — это гранд европейского футбола. Клуб с историей, с большим тренером и с великими игроками. Нельзя сказать, что «Заря» настолько слабая, но футбол состоит из ошибок, совершать которые заставляет соперник…

— «Заря» могла вытащить этот матч, только если бы расслабилась «Рома»?

— Мы любим футбол за его непредсказуемость. Каждый поединок — это отдельное сражение. К примеру, «Шериф» выиграл эти сражения у «Шахтера» и «Реала», хотя вряд ли кто-то мог такое предсказать.

Случай с «Зарей» особенный по-своему. Пропустить мяч в дебюте поединка от такого соперника… это был приговор для луганчан. Наши футболисты не были готовы к этому морально. Да, потом некоторые предпосылки выровнять игру у «Зари» были, но соперник это быстро пресек.