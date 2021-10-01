Жуниор МОРАЕС: «Счастлив вернуться!»

Нападающий присоединился к донецкому «Шахтеру»

  • 01.10.2021 09:35
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Жуниор МОРАЕС: «Счастлив вернуться!»
© ФК Шахтер Донецк. Жуниор Мораес

34-летний нападающий донецкого «Шахтера» и сборной Украины Жуниор Мораес, который продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы колена, прокомментировал свое возвращение в расположение «горняков».

«Счастлив вернуться!», — написал Жуниор, комментируя свежие фото. Судя по всему, футболист пока наблюдает за тренировками своей команды со стороны.

Мораес получил травму в минувшем апреле. Большую часть времени футболист восстанавливался в Бразилии.

Ранее повреждение получил 20-летний форвард «Шахтера» Лассина Траоре.

Источник — Instagram

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